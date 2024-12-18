Белград сделает бесплатным общественный транспорт
Власти сербской столицы Белграда решили с января 2025 года сделать весь общественный транспорт бесплатным.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
По словам мэра Белграда Александара Сапича, в городе с населением 1,7 миллиона человек количество автомобилей за последнее десятилетие выросло на 250 тысяч.
"Это означает, что никому больше не придется платить за билет", – заявил Сапич, объявляя о решении сделать проезд в транспорте бесплатным.
Мэр также пообещал, что весь городской парк автобусов, трамваев и троллейбусов будет заменен к 2027 году.
Меры, о которых было объявлено в среду, стали последними в череде льгот, одобренных властями Белграда при поддержке правящей Сербской прогрессивной партии.
За последний год в столице Сербии стали бесплатными детские сады, а студенты получили финансовую помощь.
Бесплатный проезд в общественном транспорте уже существует в нескольких европейских городах, например Люксембурге, Таллинне и французском Монпелье.
В то же время по всей Эстонии бесплатный проезд в автобусах отменили в 2023 году из-за нерентабельности.