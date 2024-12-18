У Макрона анонсували зустріч із Зеленським у Брюсселі

Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з українським візаві Володимиром Зеленським в Брюсселі у середу, 18 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, анонсував Єлисейський палац.

Зустріч Макрона та Зеленського у Брюсселі запланована на 18:15 (19:15 за Києвом) на полях саміту ЄС – Західні Балкани.

Деталі зустрічі лідерів не розкриваються.

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Раніше стало відомо, що президент Франції вирушає на Майотту – французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону.

Через це він не буде присутній на засіданні Європейської ради в четвер у Брюсселі та, ймовірно, пропустить неформальну зустріч європейських лідерів, організовану генсеком НАТО Марком Рютте.