У Макрона анонсували зустріч із Зеленським у Брюсселі
Новини — Середа, 18 грудня 2024, 17:24 —
Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з українським візаві Володимиром Зеленським в Брюсселі у середу, 18 грудня.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, анонсував Єлисейський палац.
Зустріч Макрона та Зеленського у Брюсселі запланована на 18:15 (19:15 за Києвом) на полях саміту ЄС – Західні Балкани.
Деталі зустрічі лідерів не розкриваються.
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Раніше стало відомо, що президент Франції вирушає на Майотту – французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону.
Через це він не буде присутній на засіданні Європейської ради в четвер у Брюсселі та, ймовірно, пропустить неформальну зустріч європейських лідерів, організовану генсеком НАТО Марком Рютте.
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