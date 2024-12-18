У Макрона анонсировали встречу с Зеленским в Брюсселе

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, 18 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde, анонсировал Елисейский дворец.

Встреча Макрона и Зеленского в Брюсселе запланирована на 18:15 (19:15 по Киеву) на полях саммита ЕС – Западные Балканы.

Детали встречи лидеров не раскрываются.

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Ранее стало известно, что президент Франции отправляется на Майотту – французскую заморскую территорию в Индийском океане, которая борется с последствиями разрушительного тропического циклона.

Из-за этого он не будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе и, вероятно, пропустит неформальную встречу европейских лидеров, организованную генсеком НАТО Марком Рютте.