Президент Румунії розповість колегам у ЄС про російське втручання у вибори

Російський вплив на вибори у Румунії буде однією з тем обговорення саміту лідерів ЄС, румунський президент Клаус Йоганніс планує розповісти колегам те, що відомо з цього приводу.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це він оголосив перед зустріччю.

Йоганніс повідомив, що розповість Європейській раді на зустрічі у четвер те, що відомо про російське втручання на президентських виборах у Румунії, та зазначив, що цю тему планують згадати у підсумковому комюніке саміту.

Він додав, що вже окремо зустрівся з прездентом Євроради Антоніу Коштою і вони обговорили заходи, які варто впровадити задля протидії зловмисному втручанню Росії у процеси всередині ЄС та зменшити вразливість до такого гібридного впливу.

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Йоганніс додав, що підтвердить усебічну підтримку Румунією України.

"Зараз йде багато розмов про мирні переговори. Думаю, варто розуміти, що будь-які мирні переговори мають відбуватися з повагою до певних принципів", – наголосив Клаус Йоганніс.

Нагадаємо, Клаус Йоганніс, який є президентом Румунії вже два терміни поспіль, продовжить виконувати обов’язки до обрання нового президента на повторних виборах – після того, як КС країни безпрецедентно скасував результати першого туру через виявлені маніпуляції, що могли забезпечити перевагу до того маловідомому проросійському кандидату.

Дату повторного запуску передвиборчої кампанії має визначити нова проєвропейська коаліція, що сформувалася за підсумками парламентських виборів та ще домовляється про уряд.

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