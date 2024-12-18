Президент Румынии расскажет коллегам в ЕС о российском вмешательстве в выборы

Российское влияние на выборы в Румынии будет одной из тем обсуждения саммита лидеров ЕС, румынский президент Клаус Йоханнис планирует рассказать коллегам то, что известно по этому поводу.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом он объявил перед встречей.

Йоханнис сообщил, что расскажет Европейскому совету на встрече в четверг то, что известно о российском вмешательстве на президентских выборах в Румынии, и отметил, что эту тему планируют упомянуть в итоговом коммюнике саммита.

Он добавил, что уже отдельно встретился с прездентом Евросовета Антониу Коштой и они обсудили меры, которые следовало бы внедрить для противодействия злонамеренному вмешательству России в процессы внутри ЕС и уменьшить уязвимость к такому гибридному влиянию.

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Йоханнис добавил, что подтвердит всестороннюю поддержку Румынией Украины.

"Сейчас идет много разговоров о мирных переговорах. Думаю, стоит понимать, что любые мирные переговоры должны происходить с уважением к определенным принципам", – подчеркнул Клаус Йоханнис.

Напомним, Клаус Йоханнис, который является президентом Румынии уже два срока подряд, продолжит исполнять обязанности до избрания нового президента на повторных выборах – после того, как КС страны беспрецедентно отменил результаты первого тура из-за выявленных манипуляций, которые могли обеспечить преимущество до того малоизвестному пророссийскому кандидату.

Дату повторного запуска предвыборной кампании должна определить новая проевропейская коалиция, которая сформировалась по итогам парламентских выборов и еще договаривается о правительстве.

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