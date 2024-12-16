МЗС Румунії закликає ЄС використати всі інструменти для протидії гібридній діяльності РФ

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що Європейському Союзу варто поміркувати над тим, як використати інструменти, які є в розпорядженні ЄС, аби протистояти "все більш агресивній" гібридній діяльності Росії.

Про це вона сказала перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Одобеску заявила, що на засіданні варто поміркувати, як ЄС може використати наявні інструменти, щоб протистояти все більш агресивній гібридній діяльності Росії.

Вона акцентувала, що ця гібридна діяльність спрямована на вплив на демократичні суспільства і має на меті "продемонструвати недовіру до інституцій, створити плутанину, розбрат, втручання у вибори або маніпулювання громадською думкою".

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Одобеску зауважила, що для впливу на демократичний виборчий процес використовуються онлайн-кампанії та кібертехнології.

"Це те, в чому ми всі вразливі, і ми повинні разом подумати, як ми можемо використовувати інструменти ЄС для вирішення цієї важливої проблеми", – підсумувала очільниця МЗС Румунії.

Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску, після того навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня КС після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом та ознайомився з інформацією від спецслужб.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.