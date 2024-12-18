Франція звинуватила РФ у поширенні пропаганди через інфлюенсерів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Росія намагається через творців онлайн-контенту просувати свою пропаганду у французьких соцмережах.

Його слова цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Барро, Росія намагається маніпулювати інфлюенсерами в європейських країнах, зокрема Франції, причому методи, які вона використовує, "різноманітні і часто змінюються".

"Нещодавні вибори в Молдові, Румунії, наприклад, проілюстрували масове використання впливових осіб у соціальних мережах, зокрема, у Twitter, щоб зірвати голосування", – додав він.

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За словами французького міністра, Париж має дані про те, як Москва намагалась маніпулювати інфлюенсерами в різних європейських країнах.

"Близько двадцяти з них, зокрема дев'ять французьких, як стверджується, прийняли пропозицію. Розслідування триває, і ми закликаємо творців контенту та їхніх підписників бути надзвичайно пильними щодо цих загроз нашим публічним дебатам", – додав Барро.

Глава МЗС Франції також закликав європейські держави "виступити єдиним фронтом і вибрати правильні інструменти для реагування" на ці загрози.

Раніше в середу газета Le Monde з посиланням на джерело у спецслужбах повідомила, що до понад 2000 інфлюенсерів зверталися люди, близькі до Кремля, з метою поширення проросійської пропаганди.

Нагадаємо, перед цим стало відомо про те, як інфлюенсери в Румунії поширювали контент на підтримку антизахідного кандидата в президенти Келіна Джорджеску.