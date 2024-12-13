Тіктокери їдуть з Румунії на тлі перевірки їхньої ролі в президентських виборах

Румунські TikTok-інфлюенсери, які допомогли розкрутити антизахідного кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску, виїхали з країни на тлі перевірок з боку податкових органів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Податкові органи Румунії розпочали розслідування за зверненням виборчої комісії, яка попросила ретельніше вивчити фінансові операції, пов'язані з виборчою кампанією Джорджеску.

Інфлюенсери TikTok, частина з яких має зв'язки з організованою злочинністю, повідомили, що вони покинули Румунію всього за кілька днів до початку обшуків.

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Вони публікували зображення сухопутного кордону або літаків, супроводжуючи їх підписами на кшталт "прощавай" і "сумую за тобою".

У межах розслідувань інфлюенсерів звинувачують в отриманні значних платежів за просування контенту на користь Джорджеску – який офіційно задекларував нульові витрати на свою кампанію.

Однією з ключових фігур під слідством є Богдан Пещір, який, як стверджується, виплатив румунським тіктокерам 1 мільйон євро.

Минулого тижня влада провела обшуки за трьома адресами, пов'язаними з Пещіром, вилучивши в межах розслідування 7 мільйонів доларів у криптовалюті.

Деякі інфлюенсери вже дистанціювались від кампанії Келіна Джорджеску, коли його антизахідні та крайні праві погляди стали більш відомими. Деякі також визнали, що публікували контент про Джорджеску за оплату, але нібито не знали, що він був кандидатом в президенти Румунії.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру голосування та вирішив, що увесь виборчий процес має початися заново.

Приводом стали документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.