Франция обвинила РФ в распространении пропаганды через инфлюенсеров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия пытается через создателей онлайн-контента продвигать свою пропаганду во французских соцсетях.

Его слова цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Барро, Россия пытается манипулировать инфлюенсерами в европейских странах, в частности Франции, причем методы, которые она использует, "разнообразные и часто меняются".

"Недавние выборы в Молдове, Румынии, например, проиллюстрировали массовое использование влиятельных лиц в социальных сетях, в частности, в Twitter, чтобы сорвать голосование", – добавил он.

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По словам французского министра, Париж имеет данные о том, как Москва пыталась манипулировать инфлюенсерами в разных европейских странах.

"Около двадцати из них, в том числе девять французских, как утверждается, приняли предложение. Расследование продолжается, и мы призываем создателей контента и их подписчиков быть чрезвычайно бдительными в отношении этих угроз нашим публичным дебатам", – добавил Барро.

Глава МИД Франции также призвал европейские государства "выступить единым фронтом и выбрать правильные инструменты для реагирования" на эти угрозы.

Ранее в среду газета Le Monde со ссылкой на источник в спецслужбах сообщила, что к более 2000 инфлюенсеров обращались люди, близкие к Кремлю, с целью распространения пророссийской пропаганды.

Напомним, перед этим стало известно о том, как инфлюенсеры в Румынии распространяли контент в поддержку антизападного кандидата в президенты Келина Джорджеску.