ЕС требует от Беларуси выпустить из тюрьмы своего сотрудника

Внешнеполитическая служба Европейского Союза призвала Беларусь освободить Николая Хило, сотрудника представительства ЕС в Беларуси, которому грозит до 12 лет заключения.

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Хиппер сказала порталу Politico, сообщает "Европейская правда".

Хило находится под стражей еще с 24 апреля 2024 года, когда его задержали белорусские спецслужбы.

По информации беларусского правозащитного центра "Вясна", который называет Хило политзаключенным, мужчину могли обвинить в оскорблении беларусского диктатора Александра Лукашенко.

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Сотрудник представительства ЕС должен предстать перед судом 23 декабря, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 12 лет.

"Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить его. Мы поднимаем вопрос о нем перед Беларусью во время всех наших контактов", – заявила Хиппер.

Она также подчеркнула, что Хило остается сотрудником представительства ЕС, которое "поддерживает регулярные контакты с его семьей и адвокатом и внимательно следит за его делом".

По оценкам "Вясны", около 1300 человек в Беларуси могут считаться политическими заключенными. В последние месяцы Лукашенко помиловал часть из них.

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