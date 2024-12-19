Зеленський підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа

Київ підтверджує, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну ще до інавгурації нового президента США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч на четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи інформацію джерел Reuters про можливий візит, Зеленський запевнив, що ця поїздка точно відбудеться.

"Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі", – заявив президент, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни.

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Примітно, що виходячи зі слів президента, візит генерала Келлога відбудеться ще до вступу Трампа у повноваження президента – а отже, і до призначення цього Келлога на посаду. Як відомо, інавгурація нового президента запланована на 20 січня 2025 року.

Водночас Зеленський висловив скепсис щодо успіху місії Келога.

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни", – заявив він.

Раніше американський генерал заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни, тож він має відвідати також РФ.

У листопаді обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.