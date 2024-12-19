Зеленский подтвердил визит в Украину Кита Келлога из команды Трампа

Киев подтверждает, что будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе в ночь на четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя информацию источников Reuters о возможном визите, Зеленский заверил, что эта поездка точно состоится.

"Он состоится в начале января. Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду", – заявил президент, ссылаясь на ранее высказанные Келлогом в СМИ идеи о прекращении российско-украинской войны.

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Примечательно, что исходя из слов президента, визит генерала Келлога состоится еще до вступления Трампа в полномочия президента – а значит, и до назначения этого Келлога на должность. Как известно, инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны, поэтому он должен посетить также РФ.

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп объявил, что собирается назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.