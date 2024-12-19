Макрон прибув до Майотти, яка постраждала від циклону

Президент Франції Еммануель Макрон прибув у четвер, 19 грудня, на архіпелаг Майотта в Індійському океані, щоб оглянути руйнування, завдані циклоном "Чідо".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP та X (Twitter) французького лідера.

Як зазначив Макрон, виліт на Майотту відбувся із чотирма тоннами продовольства та медикаментів, а також "силами, які прибули, щоб допомогти своїм товаришам, які вже працюють з маорцями".

Décollage pour Mayotte avec quatre tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des forces qui viennent prêter main forte à leurs camarades déjà engagés auprès des Mahorais. pic.twitter.com/Bz8KMP1SXN Реклама: December 18, 2024

Агентство зазначило, що перед тим, як відвідати лікарню, Макрон здійснить політ над територією, щоб оцінити збитки з повітря. Потім він відвідає зруйнований район.

Варто зауважити, що Макрон не буде присутній на засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня, у Брюсселі, через візит до Майотти.

Як відомо, тропічний циклон "Чідо" накрив Майотту в суботу, завдавши значної шкоди як людським життям, так і інфраструктурі. Станом на вечір вівторка офіційна кількість жертв становила 22 загиблих і 1 373 поранених. Однак місцева влада попереджає, що кількість жертв може сягнути кількох тисяч.

Циклон також вплинув на комунікаційні можливості: за повідомленнями місцевих ЗМІ, телекомунікаційна мережа була недоступна на 80% території, що ще більше ускладнило оцінку ситуації.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила свою солідарність з населенням Майотти і заявила, що "готова координувати екстрену допомогу з Європи". Наразі Майотта стикається з нестачею води, продовольства і палива.

Макрон оголосив день загальнонаціональної жалоби, дата якого ще не визначена.