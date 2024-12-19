Макрон прибыл на Майотту, которая пострадала от циклона

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в четверг, 19 декабря, на архипелаг Майотта в Индийском океане, чтобы осмотреть разрушения, нанесенные циклоном "Чидо".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP и X (Twitter) французского лидера.

Как отметил Макрон, вылет на Майотту состоялся с четырьмя тоннами продовольствия и медикаментов, а также "силами, которые прибыли, чтобы помочь своим товарищам, которые уже работают с маорцами".

Décollage pour Mayotte avec quatre tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des forces qui viennent prêter main forte à leurs camarades déjà engagés auprès des Mahorais. pic.twitter.com/Bz8KMP1SXN Реклама: December 18, 2024

Агентство отметило, что перед тем как посетить больницу, Макрон совершит полет над территорией, чтобы оценить ущерб с воздуха. Затем он посетит разрушенный район.

Стоит заметить, что Макрон не будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг, 19 декабря, в Брюсселе, из-за визита на Майотту.

Как известно, тропический циклон "Чидо" накрыл Майотту в субботу, нанеся значительный ущерб как человеческим жизням, так и инфраструктуре. По состоянию на вечер вторника официальное количество жертв составляло 22 погибших и 1 373 раненых. Однако местные власти предупреждают, что количество жертв может достичь нескольких тысяч.

Циклон также повлиял на коммуникационные возможности: по сообщениям местных СМИ, телекоммуникационная сеть была недоступна на 80% территории, что еще больше усложнило оценку ситуации.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою солидарность с населением Майотты и заявила, что "готова координировать экстренную помощь из Европы". В настоящее время Майотта сталкивается с нехваткой воды, продовольствия и топлива.

Макрон объявил день общенационального траура, дата которого еще не определена.