Прем’єр Бельгії: Україна має виграти війну, а потім говорити про гарантії безпеки

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо вважає, що Україна спочатку повинна виграти війну з Росією, звільнивши свої території, а вже потім говорити про подальші гарантії безпеки.

Про це він заявив на полях саміту лідерів Європейського Союзу у Брюсселі 18 грудня, передає кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе встановлення режиму припинення вогню у війні Росії проти України, бельгійський очільник наголосив, що пріоритетом має стати допомога Україні перемогти Росію.

"Перш за все, Україна повинна виграти цю війну. Давайте не будемо змінювати послідовність: перше – виграти війну, відштовхнути назад росіян. Потім, звісно, нічого не виключено. Ми повинні бути досить відкритими, якщо на якомусь етапі війна буде виграна (Україною) і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, тоді кожен буде вимушений грати свою роль з підтримки миру та надання суттєвих гарантій безпеки", – сказав він.

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Проте де Кроо вважає, що говорити вже зараз про розміщення миротворчих сил Євросоюзу на території України передчасно.

"Будь ласка, перша дискусія це – як Україна має виграти війну. Як мир буде підтримуватися після війни, і що для цього потрібно, це інше питання. Але говорити сьогодні про "чоботи на землі" (boots on the ground) – це неправильна річ", – заявив він журналістам.

Нагадаємо, де Кроо також заявив, що не бачить ознак того, що США згорнуть підтримку України.