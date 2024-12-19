Лідери ЄС прагнуть розблокувати гроші для України з Європейського фонду миру

Європейська рада на засіданні в четвер, 19 грудня, закликала до втілення ухвалених раніше рішень про підтримку України в межах Європейського фонду миру, які, як відомо, блокує Угорщина.

Про це йдеться у висновках Євроради, з якими ознайомилась "Європейська правда".

Лідери ЄС нагадали про важливість реалізації ініціативи "Групи семи" про фінансову допомогу Україні за рахунок заморожених російських активів, зокрема "компонент військових потреб".

У цьому контексті Європейська рада "закликає до якнайшвидшого введення в дію рішень у межах Європейського фонду миру", ідеться у висновках.

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Додатково лідери закликали Раду Європейського Союзу прискорити роботу з посилення місії ЄС з військової допомоги на підтримку України (EUMAM), яка забезпечує тренування українських військових.

Як відомо, Європейський фонд миру з 2022 року використовувався для компенсацій державам-членам військової допомоги, яку вони надали Україні.

Але Угорщина місяцями блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.