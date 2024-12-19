Лидеры ЕС стремятся разблокировать деньги для Украины из Европейского фонда мира
Европейский совет на заседании в четверг, 19 декабря, призвал к воплощению принятых ранее решений о поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира, которые, как известно, блокирует Венгрия.
Об этом говорится в выводах Евросовета, с которыми ознакомилась "Европейская правда".
Лидеры ЕС напомнили о важности реализации инициативы "Группы семи" о финансовой помощи Украине за счет замороженных российских активов, в частности "компонент военных нужд".
В этом контексте Европейский совет "призывает к скорейшему введению в действие решений в рамках Европейского фонда мира", говорится в выводах.
Дополнительно лидеры призвали Совет Европейского Союза ускорить работу по усилению миссии ЕС по военной помощи в поддержку Украины (EUMAM), которая обеспечивает тренировки украинских военных.
Как известно, Европейский фонд мира с 2022 года использовался для компенсаций государствам-членам военной помощи, которую они предоставили Украине.
Но Венгрия месяцами блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро.
Это происходит несмотря на то, что Будапешт получил заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.