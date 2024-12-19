Лідери ЄС засудили насильство проти протестувальників у Грузії

Європейська рада на засіданні в четвер, 19 грудня, висловила жаль через рішення грузинської влади призупинити вступ країни в ЄС та засудила насильство проти протестувальників.

Про це йдеться у висновках Євроради, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС повторили, що "серйозно стурбовані" щодо курсу дій уряду Грузії, який суперечить цінностям та принципам, на яких ґрунтується Європейський Союз.

Європейська рада також висловила жаль стосовно рішення уряду Грузії призупинити процес вступу країни до ЄС до 2028 року та рішуче засудила насильство проти мирних протестувальників, політиків та представників ЗМІ.

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"Влада Грузії повинна поважати право на свободу зібрань та вираження поглядів і утримуватися від застосування сили. Всі акти насильства повинні бути розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності", – йдеться у висновках.

Лідери Євросоюзу водночас підтвердили, що готові підтримати європейські прагнення грузинського народу і шлях країни до вступу в ЄС, "якщо грузинська влада змінить свій нинішній курс".

Нагадаємо, з 28 листопада в Грузії тривають масові протести через рішення "Грузинської мрії" зупинити рух до ЄС до 2029 року. Під час протестів насильства з боку силовиків та "тітушок" зазнають не тільки протестувальники, а й журналісти, які висвітлюють протистояння у Тбілісі.

Перед цим, у жовтні, Європейська рада підтвердила фактичне замороження руху Тбілісі в ЄС.

Нині в Євросоюзі готують візові санкції проти власників грузинських дипломатичних паспортів у відповідь на насильство проти демонстрантів, опозиціонерів та активістів.