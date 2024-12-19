Лидеры ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии

Европейский совет на заседании в четверг, 19 декабря, выразил сожаление из-за решения грузинских властей приостановить вступление страны в ЕС и осудил насилие против протестующих.

Об этом говорится в выводах Евросовета, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС повторили, что "серьезно обеспокоены" относительно курса действий правительства Грузии, который противоречит ценностям и принципам, на которых основывается Европейский Союз.

Европейский совет также выразил сожаление относительно решения правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года и решительно осудил насилие против мирных протестующих, политиков и представителей СМИ.

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"Власти Грузии должны уважать право на свободу собраний и выражения мнений и воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", – говорится в выводах.

Лидеры Евросоюза в то же время подтвердили, что готовы поддержать европейские стремления грузинского народа и путь страны к вступлению в ЕС, "если грузинские власти изменят свой нынешний курс".

Напомним, с 28 ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за решения "Грузинской мечты" остановить движение в ЕС до 2029 года. Во время протестов насилию со стороны силовиков и "титушек" подвергаются не только протестующие, но и журналисты, которые освещают противостояние в Тбилиси.

Перед этим, в октябре, Европейский совет подтвердил фактическое замораживание движения Тбилиси в ЕС.

Сейчас в Евросоюзе готовят визовые санкции против владельцев грузинских дипломатических паспортов в ответ на насилие против демонстрантов, оппозиционеров и активистов.