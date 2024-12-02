Китай невдоволений рішенням Литви щодо видворення трьох його дипломатів

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в понеділок, що воно рішуче засуджує і виступає проти рішення Литви оголосити трьох дипломатів країни персонами нон грата.

Заяву китайського зовнішньополітичного відомства наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС Китаю наголосили, що Литва не вказала причину висилки дипломатів у п'ятницю, і що Пекін рішуче заперечує проти цього рішення.

"Литва серйозно порушила принцип "одного Китаю" в питанні Тайваню і зрадила політичні зобов'язання, взяті в комюніке про встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, що призвело до серйозних труднощів у китайсько-литовських відносинах", – йдеться в заяві.

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В МЗС Китаю також додали, що лишають за собою право на заходи у відповідь.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту.

У відомстві зазначали, що ухвалили таке рішення з урахуванням "несумісності статусу і діяльності неакредитованого персоналу з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, іншими принципами і практикою міжнародного права і литовським законодавством".

Відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

22 листопада писали, що новий прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас готовий відновити дипломатичні відносини з Китаєм, але наголошує, що це не означає м’якшого ставлення до дій китайської влади.