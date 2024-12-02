Китай недоволен решением Литвы о выдворении трех его дипломатов

Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что оно решительно осуждает и выступает против решения Литвы объявить трех дипломатов страны персонами нон грата.

Заявление китайского внешнеполитического ведомства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В МИД Китая отметили, что Литва не указала причину высылки дипломатов в пятницу, и что Пекин решительно возражает против этого решения.

"Литва серьезно нарушила принцип "одного Китая" в вопросе Тайваня и предала политические обязательства, взятые в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, что привело к серьезным трудностям в китайско-литовских отношениях", – говорится в заявлении.

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В МИД Китая также добавили, что оставляют за собой право на ответные меры.

Напомним, в минувшую пятницу Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными в стране и направила Пекину дипломатическую ноту.

В ведомстве отмечали, что приняли такое решение с учетом "несовместимости статуса и деятельности неаккредитованного персонала с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, другими принципами и практикой международного права и литовским законодательством".

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

22 ноября писали, что новый премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас готов восстановить дипломатические отношения с Китаем, но подчеркивает, что это не означает более мягкого отношения к действиям китайских властей.