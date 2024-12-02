ЗМІ: Єврокомісія готує нові правила щодо депортації з ЄС нелегалів

Єврокомісія нібито готує нові правила щодо видворення з країн ЄС мігрантів, які нелегально потрапили до Євросоюзу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох анонімних європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, проєкт директиви щодо повернень можуть презентувати послам ЄС вже у лютому 2025 року. За їхніми словами, ця пропозиція очікувано буде одним з пріоритетних напрямків роботи Єврокомісії через зростаючий тиск країн, які найбільше потрепають від проблеми, зокрема Італії та Польщі.

На цей час Єврокомісія консультується зі столицями щодо конкретних деталей змін. Це складне й комплексне законодавство, у якому потрібно врахувати нюанси національного, загальноєвропейського і міжнародного права.

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У новій директиві очікувано пропишуть порядок дій щодо мігрантів, які вичерпали дозволені варіанти для перебування у ЄС, та деталізують правила їхньої депортації – або до рідної країни, або тієї, де вони проживали тривалий час.

Нібито обговорюється обмеження свободи пересування для мігрантів, щодо яких є рішення про депортацію, щоб запобігати випадкам, коли вони "зникають".

Нагадаємо, в Італії судді знову блокують механізм депортації мігрантів до Албанії на час розгляду клопотань про притулок.

До Німеччини з початку року повернулися 4600 шукачів притулку попри заборону на в’їзд.