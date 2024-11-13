До Німеччини з початку року повернулися 4600 шукачів притулку попри заборону на в’їзд
За перші дев'ять місяців цього року понад 4600 шукачів притулку, чиї заявки були відхилені, повернулися до Німеччини, незважаючи на існуючу заборону на в'їзд.
Це випливає з відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит незалежного депутата Бундестагу Маттіаса Гельферіха, що потрапила у розпорядження Welt, передає "Європейська правда".
Згідно з нею, до 30 вересня 2024 року в Німеччину в'їхали загалом 4 614 осіб, незважаючи на існуючу заборону на в'їзд. За цей же період було депортовано 14 718 шукачів притулку.
Найбільше людей, які прибули в країну, було з Афганістану (443). Республіка Молдова посіла друге місце з 431 особою, які в'їхали до Німеччини, незважаючи на існуючу заборону на в'їзд, за нею йде Сирія (385 осіб).
"Ймовірність того, що люди знову скоять злочини, коли повернуться в країну, дуже висока. Під час повторного в'їзду вони фактично стають правопорушниками і тому мають бути затримані", – сказав голова Німецької поліцейської спілки Райнер Вендт.
Він також вбачає необхідність дій щодо тривалості заборони на повторний в'їзд (максимум п'ять років). "Ми вважаємо, що це має бути щонайменше 10 років... І тоді ми повинні шукати людей з ордерами на арешт тут протягом цього часу, щоб ми могли заарештувати їх, коли вони знову в'їдуть в країну", – сказав він.
Заборони на в'їзд і проживання видаляються з Центрального реєстру іноземців після періоду блокування, який зазвичай становить п'ять років. Це означає, що влада не завжди може визначити, чи є мігрант нелегальним репатріантом, чи ні. На це також вказує відповідь міністерства. Інформація є "лише з обмеженою достовірністю".
Як повідомлялося, у Німеччині цього року зафіксували значне зростання числа проведених депортацій осіб, котрі не отримали дозволу на перебування в країні.
Також варто зазначити, що у Німеччині з 16 вересня відновили перевірки на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.
Вибіркові перевірки діють на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією з середини жовтня 2023 року, а на німецько-австрійському кордоні вони були запроваджені ще восени 2015 року.
Ці кроки є частиною ширших змін у Німеччині стосовно нелегальної міграції. Більше про них – у статті Чужинцям більше не раді: як Берлін змінює політику в сфері міграції та чи постраждають українці.