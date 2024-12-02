СМИ: Еврокомиссия готовит новые правила по депортации из ЕС нелегалов

Еврокомиссия якобы готовит новые правила по выдворению из стран ЕС мигрантов, которые нелегально попали в Евросоюз.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех анонимных европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, проект директивы по возвратам могут представить послам ЕС уже в феврале 2025 года. По их словам, это предложение ожидаемо будет одним из приоритетных направлений работы Еврокомиссии из-за растущего давления стран, которые больше всего чувствуют проблему на себе, в частности Италии и Польши.

В настоящее время Еврокомиссия консультируется со столицами по конкретным деталям изменений. Это сложное и комплексное законодательство, в котором нужно учесть нюансы национального, общеевропейского и международного права.

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В новой директиве ожидаемо пропишут порядок действий в отношении мигрантов, которые исчерпали разрешенные варианты для пребывания в ЕС, и детализируют правила их депортации – либо в родную страну, либо в ту, где они проживали длительное время.

Якобы обсуждается ограничение свободы передвижения для мигрантов, в отношении которых есть решение о депортации, чтобы предотвращать случаи, когда они "исчезают".

Напомним, в Италии судьи снова блокируют механизм депортации мигрантов в Албанию на время рассмотрения ходатайств об убежище.

В Германию с начала года вернулись 4600 искателей убежища несмотря на запрет на въезд.