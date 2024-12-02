Лідер словацької опозиції закликав обговорити дострокові вибори

У той час як владна коаліція Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо бореться за збереження парламентської більшості, Міхал Шимечка, лідер прозахідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", закликав до зміни уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Коаліція Фіцо бореться за збереження більшості в парламенті після того, як три депутати, пов'язані з Рудольфом Гуляком, вийшли зі складу парламентської групи коаліційної партії SNS. Це залишило уряд з крихкою більшістю, яка складається лише з 76 депутатів.

Хоча ці три депутати спочатку пообіцяли беззастережну підтримку уряду Фіцо, пізніше вони висунули амбітні вимоги, включаючи контроль над одним із міністерств з портфеля SNS. Партія SNS категорично відмовилася розмовляти з ними, а Фіцо заявив, що "не піддаватиметься політичному шантажу".

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Під час недільних політичних дебатів Міхал Шимечка заявив, що Фіцо не має "серйозного інтересу до вирішення проблем коаліції".

"Попереду нас чекають важкі роки, головним чином через некомпетентність цього уряду. Конфлікти всередині коаліції, які паралізують роботу парламенту, не є добрими для Словаччини. Політичні зміни були б в інтересах Словаччини", – сказав Шимечка в ефірі TV Markíza.

Він додав, що його партія готова вести переговори з коаліцією про проведення дострокових виборів. Однак для цього потрібно 90 голосів у парламенті.

На вихідних кілька членів владної коаліції прокоментували внутрішні розбіжності. У суботу Фіцо опублікував у Facebook відео, в якому визнав, що "довгострокове правління, маючи лише 76 депутатів, є нежиттєздатним". Він пообіцяв, що в найближчі тижні "зробить все, щоб парламент знову почав функціонувати".

Міністерка економіки Деніса Сакова під час недільного виступу на телеканалі TA3 висловила сподівання, що "під час Різдва деякі депутати переоцінять свої позиції і цінності". Вона залишається оптимісткою щодо того, що бунтівна трійця знову приєднається до парламентської групи SNS.

Детальніше про ситуацію, яка склалась у Словаччині, читайте у статті Проросійська коаліція на межі розпаду: чому криза у Словаччині створює нові виклики для України.