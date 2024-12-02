Лидер словацкой оппозиции призвал обсудить вопрос досрочных выборов

В то время как правящая коалиция Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо борется за сохранение парламентского большинства, Михал Шимечка, лидер прозападной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", призвал к смене правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Коалиция Фицо борется за сохранение большинства в парламенте после того, как три депутата, связанные с Рудольфом Гуляком, вышли из состава парламентской группы коалиционной партии SNS. Это оставило правительство с хрупким большинством, состоящим всего из 76 депутатов.

Хотя эти три депутата сначала пообещали безоговорочную поддержку правительству Фицо, позже они выдвинули амбициозные требования, включая контроль над одним из министерств из портфеля SNS. SNS категорически отказался разговаривать с ними, а Фицо заявил, что "не будет поддаваться политическому шантажу".

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Во время воскресных политических дебатов Михал Шимечка заявил, что Фицо не имеет "серьезного интереса к решению проблем коалиции".

"Впереди нас ждут трудные годы, главным образом из-за некомпетентности этого правительства. Конфликты внутри коалиции, которые парализуют работу парламента, не являются хорошими для Словакии. Политические изменения были бы в интересах Словакии", – сказал Шимечка в эфире TV Markíza.

Он добавил, что его партия готова вести переговоры с коалицией о проведении досрочных выборов. Однако для этого нужно 90 голосов в парламенте.

На выходных несколько членов правящей коалиции прокомментировали внутренние разногласия в коалиции. В субботу Фицо опубликовал в Facebook видео, в котором признал, что "долгосрочное правление, имея лишь 76 депутатов, является нежизнеспособным". Он пообещал, что в ближайшие недели "сделает все, чтобы парламент снова начал функционировать".

Министр экономики Дениса Сакова во время воскресного выступления на телеканале TA3 выразила надежду, что "во время Рождества некоторые депутаты переоценят свои позиции и ценности". Она остается оптимисткой относительно того, что мятежная троица снова присоединится к парламентской группе SNS.

Подробнее о ситуации, которая сложилась в Словакии, читайте в статье Пророссийская коалиция на грани распада: почему кризис в Словакии создает новые вызовы для Украины.