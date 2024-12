Лідери Євросоюзу відреагували на ранковий обстріл Києва, під час якого постраждали посольства

Лідери Євросоюзу відреагували на ранкову атаку Росії по Києву, під час якої постраждала будівля з посольствами кількох країн, зокрема члена ЄС Португалії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своїх X (Twitter).

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила своїм підписникам, що внаслідок повітряної атаки постраждала будівля, у якій розташовані посольства Португалії та ще кілька дипмісій.

Another heinous Russian attack against Kyiv. This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services. Putin’s disregard for international law reaches new heights. Solidariedade com Portugal 🇵🇹

"Зневага Путіна до міжнародного права пробиває нове дно. Висловлюю солідарність з Португалією", – написала вона.

Голова Євроради Антоніу Кошта, який є експрем’єром Португалії, констатував, що Росія знову завдає ударів, від яких страждає цивільне населення, а цього разу постраждали і посольства.

"Це неприйнятно. Висловлюю солідарність з усіма постраждалими, у тому числі співробітниками дипмісій", – заявив він.

Civilians keep on being attacked in Kyiv. This time several diplomatic missions, including the embassy of one EU member state, Portugal, were also the victims of Russian attacks. This is unacceptable.



My solidarity to all those affected, including diplomatic staff.