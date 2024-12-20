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Лідери Євросоюзу відреагували на ранковий обстріл Києва, під час якого постраждали посольства

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Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 15:59 — Марія Ємець

Лідери Євросоюзу відреагували на ранкову атаку Росії по Києву, під час якої постраждала будівля з посольствами кількох країн, зокрема члена ЄС Португалії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своїх X (Twitter). 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила своїм підписникам, що внаслідок повітряної атаки постраждала будівля, у якій розташовані посольства Португалії та ще кілька дипмісій.

"Зневага Путіна до міжнародного права пробиває нове дно. Висловлюю солідарність з Португалією", – написала вона. 

Голова Євроради Антоніу Кошта, який є експрем’єром Португалії, констатував, що Росія знову завдає ударів, від яких страждає цивільне населення, а цього разу постраждали і посольства. 

"Це неприйнятно. Висловлюю солідарність з усіма постраждалими, у тому числі співробітниками дипмісій", – заявив він.

Нагадаємо, МЗС Португалії викликало повіреного у справах Росії в Лісабоні після того, як внаслідок російських ударів балістичними ракетами по Києву вранці 20 грудня постраждала будівля, де розташоване посольство Португалії в Україні. 

В МЗС України повідомили, що, окрім португальського посольства, постраждали також посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії та Чорногорії.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російська атака на Київ 20 грудня продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.

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