Лидеры Евросоюза отреагировали на утреннюю атаку России по Киеву, во время которой пострадало здание с посольствами нескольких стран, в частности члена ЕС Португалии.

Как сообщает "Европейская правда", заявления они опубликовали в своих X (Twitter).

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила своим подписчикам, что в результате воздушной атаки пострадало здание, в котором расположены посольства Португалии и еще несколько дипмиссий.

Another heinous Russian attack against Kyiv. This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services. Putin’s disregard for international law reaches new heights. Solidariedade com Portugal 🇵🇹

"Пренебрежение Путина к международному праву пробивает новое дно. Выражаю солидарность с Португалией", – написала она.

Президент Евросовета Антониу Кошта, который является экс-премьером Португалии, констатировал, что Россия снова наносит удары, от которых страдает гражданское население, а на этот раз пострадали и посольства.

"Это неприемлемо. Выражаю солидарность со всеми пострадавшими, в том числе сотрудниками дипмиссий", – заявил он.

Civilians keep on being attacked in Kyiv. This time several diplomatic missions, including the embassy of one EU member state, Portugal, were also the victims of Russian attacks. This is unacceptable.



My solidarity to all those affected, including diplomatic staff.