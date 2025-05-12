У Катарі кажуть, що з літаком-подарунком для Трампа "ще не все вирішено"

У посольстві Катару заявили про "неточності" в інформації ЗМІ про підготовку цією близькосхідною державою розкішного подарунка для президента США Дональда Трампа, та зазначили, що у цьому питанні ще не все вирішено.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це заявив у коментарі пресаташе посольства Алі Аль-Ансарі.

Посадовець заявив, що повідомлення американських ЗМІ про план Катару подарувати Дональду Трампу Boeing 747-8 і згоду на це адміністрації США "є неточними" і з подарунком ще не все фінально вирішено.

"Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One зараз обговорюється між катарським Міністерством оборони і Міноборони США. Проте питання поки на розгляді відповідних юридичних департаментів і рішення ще не ухвалено", – прокоментував Аль-Ансарі.

Нагадаємо, американські ЗМІ неофіційно дізнались, що Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація нібито вже погодилася на це.

Літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю, а описаний план його надання "викликає етичні питання".

Тим часом Єврокомісія почала дисциплінарне провадження проти колишнього топпосадовця, якого звинувачують у прийнятті розкішних подарунків від Катару.