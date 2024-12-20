Україна веде переговори про коаліцію для збиття дронів і ракет РФ – МЗС

Україна продовжує працювати над тим, аби сусідні держави застосовували свою протиповітряну оборону для допомоги у збитті російських ракет і дронів в її повітряному просторі.

Про це на брифінгу в пʼятницю, 20 грудня, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Тихий наголосив, що позиція Києва стосовно збиття ракет і дронів залишається незмінною: вона виступає за допомогу сусідніх держав, щонайменше "тих ракет і дронів, які прямують у напрямку цих країн".

"Ми вважаємо, що це, по-перше, посилює безпеку цих країн, якщо вони можуть збити ракету, яка загрожує їхньому повітряному простору, до того, як вона в нього потрапить. Це відповідає їхнім національним інтересам", – пояснив він.

Реклама:

По-друге, додав речник МЗС, участь сусідів України у збитті російських ракет і дронів, згідно з міжнародним правом, "не є ані ескалацією, ані участю країни у війні".

"Понад те, ми вважаємо це гуманітарною акцією – збивати ракети й дрони, які летять на цивільне населення та інфраструктуру", – зазначив Тихий.

Він сказав, що Київ працює як із сусідніми країнами, так і з ширшим колом партнерів, "щоб створити коаліцію на підтримку цього рішення".

"Ця робота триває. Коли будуть конкретні результати, ми обов’язково про це повідомимо", – підсумував речник.

Як відомо, Україна з 2022 року просила західні держави допомогти "закрити небо" засобами протиповітряної оборони, а після посилення російських повітряних атак – допомоги у збитті цих цілей за прикладом Ізраїлю.

Попри підтримку цієї ідеї з боку окремих західних політиків і посадовців, НАТО і США зокрема від такого кроку утримуються.