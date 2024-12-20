Украина продолжает работать над тем, чтобы соседние государства применяли свою противовоздушную оборону для помощи в сбивании российских ракет и дронов в ее воздушном пространстве.

Об этом на брифинге в пятницу, 20 декабря, заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Тихий подчеркнул, что позиция Киева относительно сбивания ракет и дронов остается неизменной: она выступает за помощь соседних государств, по меньшей мере "тех ракет и дронов, которые направляются в направлении этих стран".

"Мы считаем, что это, во-первых, усиливает безопасность этих стран, если они могут сбить ракету, которая угрожает их воздушному пространству, до того, как она в него попадет. Это соответствует их национальным интересам", – пояснил он.

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Во-вторых, добавил спикер МИД, участие соседей Украины в сбивании российских ракет и дронов, согласно международному праву, "не является ни эскалацией, ни участием страны в войне".

"Более того, мы считаем это гуманитарной акцией – сбивать ракеты и дроны, которые летят на гражданское население и инфраструктуру", – отметил Тихий.

Он сказал, что Киев работает как с соседними странами, так и с более широким кругом партнеров, "чтобы создать коалицию в поддержку этого решения".

"Эта работа продолжается. Когда будут конкретные результаты, мы обязательно об этом сообщим", – подытожил спикер.

Как известно, Украина с 2022 года просила западные государства помочь "закрыть небо" средствами противовоздушной обороны, а после усиления российских воздушных атак – помощи в сбивании этих целей по примеру Израиля.

Несмотря на поддержку этой идеи со стороны отдельных западных политиков и чиновников, НАТО и США в частности от такого шага воздерживаются.