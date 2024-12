У НАТО відреагували на удар РФ по Києву, що пошкодив посольства кількох країн-членів

У Північноатлантичному альянсі засудили ранковий удар Росії по Києву балістичними ракетами, внаслідок якого постраждала будівля з низкою дипмісій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала речниця НАТО Фара Дахлалла. .

"Засуджуємо сьогоднішні російські удари по Києву та шкоду, завдану дипломатичним об’єктам кількох країн. Закликаємо Росію негайно припинити атаки по українському цивільному населенню та цивільній інфраструктурі та припинити протиправну війну проти України", – написала вона.

We condemn Russia’s attacks on Kyiv today and the damage caused to the diplomatic facilities of several countries. We call on Russia to immediately cease all attacks on Ukrainian civilians and civilian infrastructure and to end its illegal war on #Ukraine.

