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В НАТО отреагировали на удар РФ по Киеву, повредивший посольства нескольких стран-членов

Новости — Пятница, 20 декабря 2024, 17:16 — Мария Емец

В Североатлантическом альянсе осудили утренний удар России по Киеву баллистическими ракетами, в результате которого пострадало здание с рядом дипмиссий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла. .

"Осуждаем сегодняшние российские удары по Киеву и вред, нанесенный дипломатическим объектам нескольких стран. Призываем Россию немедленно прекратить атаки по украинскому гражданскому населению и гражданской инфраструктуре и прекратить противоправную войну против Украины", – написала она.

Напомним, в МИД Украины сообщили, что в результате утренней атаки баллистикой по Киеву пострадали посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

Четыре страны – Португалия, Албания, Черногория и Северная Македония – являются членами НАТО.

МИД Португалии в связи с этим событием вызвал поверенного в делах России в Лиссабоне.

Лидеры Евросоюза осудили удар, а глава МИД Эстонии заявил, что российская атака на Киев 20 декабря в очередной раз продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.

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