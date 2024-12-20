В НАТО отреагировали на удар РФ по Киеву, повредивший посольства нескольких стран-членов

В Североатлантическом альянсе осудили утренний удар России по Киеву баллистическими ракетами, в результате которого пострадало здание с рядом дипмиссий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла. .

"Осуждаем сегодняшние российские удары по Киеву и вред, нанесенный дипломатическим объектам нескольких стран. Призываем Россию немедленно прекратить атаки по украинскому гражданскому населению и гражданской инфраструктуре и прекратить противоправную войну против Украины", – написала она.

We condemn Russia’s attacks on Kyiv today and the damage caused to the diplomatic facilities of several countries. We call on Russia to immediately cease all attacks on Ukrainian civilians and civilian infrastructure and to end its illegal war on #Ukraine. Реклама: December 20, 2024

Напомним, в МИД Украины сообщили, что в результате утренней атаки баллистикой по Киеву пострадали посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

Четыре страны – Португалия, Албания, Черногория и Северная Македония – являются членами НАТО.

МИД Португалии в связи с этим событием вызвал поверенного в делах России в Лиссабоне.

Лидеры Евросоюза осудили удар, а глава МИД Эстонии заявил, что российская атака на Киев 20 декабря в очередной раз продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.