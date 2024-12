В НАТО отреагировали на удар РФ по Киеву, повредивший посольства нескольких стран-членов

В Североатлантическом альянсе осудили утренний удар России по Киеву баллистическими ракетами, в результате которого пострадало здание с рядом дипмиссий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла. .

"Осуждаем сегодняшние российские удары по Киеву и вред, нанесенный дипломатическим объектам нескольких стран. Призываем Россию немедленно прекратить атаки по украинскому гражданскому населению и гражданской инфраструктуре и прекратить противоправную войну против Украины", – написала она.

We condemn Russia’s attacks on Kyiv today and the damage caused to the diplomatic facilities of several countries. We call on Russia to immediately cease all attacks on Ukrainian civilians and civilian infrastructure and to end its illegal war on #Ukraine.

Реклама: