Зеленський обговорив з президентом Чехії ППО, навчання ЗСУ і Мінʼєдності

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 20 грудня, провів відеорозмову з чеським візаві Петром Павелом стосовно двосторонніх відносин і військової співпраці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Під час розмови Зеленський розповів Павелу про ситуацію на полі бою, а також порушив можливість підготовки українських бригад у Чехії "за прикладом Франції та США".

"Глава Української держави наголосив на тому, що бригади мають тренуватися на тому озброєнні й техніці, з якими потім повернуться до України", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Також президент розповів про наслідки російського обстрілу Києва вранці 20 грудня та розповів про потреби України в засобах ППО різного типу та бронетехніці, додали в ОП.

Зеленський і Павел, крім того, обговорили реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів і домовилися працювати з партнерами для її подальшого фінансування у 2025 році.

Насамкінець лідери обговорили можливість відкриття в Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності, зазначає Офіс президента.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 44,4% громадян Чехії хотіли б бачити Україну переможцем у війні, яку проти неї розпочала Росія.

Читайте також інтервʼю глави МЗС Чехії Яна Ліпавського для "Європейської правди".