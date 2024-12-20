Зеленский обсудил с президентом Чехии ПВО, обучение ВСУ и Минединства

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, провел видеоразговор с чешским визави Петром Павелом относительно двусторонних отношений и военного сотрудничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Во время разговора Зеленский рассказал Павелу о ситуации на поле боя, а также поднял возможность подготовки украинских бригад в Чехии "по примеру Франции и США".

"Глава Украинского государства отметил, что бригады должны тренироваться на том вооружении и технике, с которыми потом вернутся в Украину", – говорится в сообщении.

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Также президент рассказал о последствиях российского обстрела Киева утром 20 декабря и рассказал о потребностях Украины в средствах ПВО различного типа и бронетехнике, добавили в ОП.

Зеленский и Павел, кроме того, обсудили реализацию чешской инициативы по поставке артиллерийских снарядов и договорились работать с партнерами для ее дальнейшего финансирования в 2025 году.

Наконец лидеры обсудили возможность открытия в Чехии представительства новосозданного Министерства национального единства, отмечает Офис президента.

Напомним, согласно опросу, 44,4% граждан Чехии хотели бы видеть Украину победителем в войне, которую против нее начала Россия.

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