44,4% громадян Чехії хотіли б бачити Україну переможцем у війні, яку проти неї розпочала Росія.

Про це свідчать результати опитування CEDMO для видання Novinky, повідомляє "Європейська правда".

44,4% опитаних чехів хочуть перемоги України, тоді як 7,5% опитаних хочуть її поразки і перемоги Росії.

37,9% опитаних вважають перемир'я найкращим рішенням у війні. Решта понад 10% не мають думки з цього питання.

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Схильність до тієї чи іншої сторони залежить від віку, статі чи політичних уподобань. Наприклад, 64% молодих людей у віці від 16 до 24 років хочуть, щоб перемогла Україна, і лише 1,1% віддають перевагу перемозі росіян.

Зі збільшенням віку кількість прихильників Росії зростає. У віковій групі від 45 до 54 років 10,8% людей підтримують агресора. Своєю чергою найстарше покоління виступає за тимчасовий мир, 47,1% людей старше 65 років проголосували б за перемир'я.

За припинення вогню також виступає більше жінок (44%), ніж чоловіків (31%). Більше виборців Андрея Бабіша на президентських виборах (53,8%) також хочуть припинення вогню, але цього хоче лише чверть прихильників Петра Павела.

Виборці чинного президента однозначно виступають за перемогу України, 68,1% з них бажають української звитяги і лише 0,9% – російської. Серед прихильників Бабіша – за перемогу України 18,7%, тоді як за перемогу Росії – 15,6%.

Вподобання також різняться залежно від регіону. Наприклад, більше десятої частини мешканців Карловарського та Оломоуцького країв бажають перемоги Росії. Натомість більше половини опитаних у Празі та Пардубіцькому краї підтримують Україну.

За одним з останніх опитувань, американські громадяни залишаються розділеними у питанні військової підтримки України.

В той же час у порівнянні з попереднім роком у Німеччині збільшилося число тих, хто схвалює військову підтримку Україні.