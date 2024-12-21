В Исландии представили новое правительство, сменилась глава МИД

Социал-демократическая партия Исландии, которая победила на досрочных парламентских выборах в конце ноября, подписала коалиционное соглашение с центристской Народной партией и проевропейской Партией реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на исландский общественный вещатель RÚV.

Новое исландское правительство, как и ожидалось, возглавит лидер социал-демократов Криструн Фростадоттир. Ее партии отойдут мандаты министров окружающей среды, культуры и инноваций, а также здравоохранения.

Криструн Фростадоттир

Лидер либеральной Партии реформ Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир возглавит Министерство иностранных дел Исландии. "Реформисты" также получат портфели министров финансов, промышленности и юстиции.

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Торгедюр Катрин Гуннарсдоттир

Лидер Народной партии Инга Сайланд возглавит министерство социальных дел и жилья, а еще двое ее однопартийцев получат должности министров транспорта и местного самоуправления и министра образования и по делам детей.

По сравнению с предыдущим правительством Исландии количество министерств сократилось с 12 до 11: Министерство культуры объединили с Министерством инноваций, также были перераспределены функции между несколькими другими министерствами.

На пресс-конференции в субботу Криструн Фростадоттир заявила, что главным приоритетом нового правительства станет стабилизация экономики и преодоление бедности.

Бывший исландский премьер-министр Бьярни Бенедиктссон распустил парламент в октябре и назначил досрочные выборы, ссылаясь на все большие разногласия между тремя партиями коалиции – его Партией независимости, Прогрессивной партией и Лево-зелеными.

Социал-демократическая партия победила на внеочередных выборах 30 ноября, получив 15 мест в 63-местном парламенте, немного опередив Партию независимости, которая получила 14 мест. Центристская Народная партия и проевропейская Партия реформ получили 10 и 11 мест соответственно.

Таким образом, правительство во главе с социал-демократами, которые возвращаются к власти впервые с 2013 года, получили большинство в 36 мандатов в парламенте.