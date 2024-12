Президент Литвы раскритиковал премьера Словакии за визит к военному преступнику Путину

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Науседа дал понять, что Фицо в своем желании сохранить транзит дешевого российского газа не гнушается встречами с военным преступником.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые едут в Россию с любовью и задушили бы, лишь бы встретиться с военным преступником.

Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены – без всяких политических привязок!" – написал президент Литвы.

How cheap is your love?



There are those who come to Russia with love and feel gassed to meet a war criminal.



This is not Lithuania's way. We choose energy independence and real market prices – with no political strings attached!