Президент Литвы раскритиковал премьера Словакии за визит к военному преступнику Путину

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Науседа дал понять, что Фицо в своем желании сохранить транзит дешевого российского газа не гнушается встречами с военным преступником.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые едут в Россию с любовью и задушили бы, лишь бы встретиться с военным преступником.

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Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены – без всяких политических привязок!" – написал президент Литвы.

How cheap is your love?



There are those who come to Russia with love and feel gassed to meet a war criminal.



This is not Lithuania's way. We choose energy independence and real market prices – with no political strings attached! – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 23, 2024

В воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", – пояснил Фицо.