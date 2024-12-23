Французький уряд не буде сформований до вечора понеділка

Новий уряд Франції не буде оголошений до вечора понеділка, щоб врахувати день жалоби за постраждалим від циклону островом Майотта/

Про це йдеться в заяві президента Емманюеля Макрона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Майже 10 днів новий прем'єр-центрист Франсуа Байру намагався сформувати уряд, щоб уникнути вотуму недовіри в середині січня і забезпечити ухвалення парламентом бюджету на 2025 рік у лютому.

"З огляду на національний день жалоби, оголошення (уряду) буде зроблено не раніше 1800", – заявив президент. Існують побоювання, що в результаті циклону "Чідо" на французькій території Майотта в Індійському океані загинули сотні або навіть тисячі людей.

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Байру спочатку намагався розширити свою нову адміністрацію, щоб залучити як ліву Соціалістичну партію, так і консервативну партію "Республіканці", сподіваючись, що його не спіткає доля його попередника Мішеля Барньє, уряд якого розвалився всього через три місяці на тлі опозиції до його бюджетних заходів.

Однак Байру, який пообіцяв назвати склад свого уряду до Різдва, не зміг задовольнити вимоги лівих у своєму прагненні забезпечити підтримку більшості в глибоко розколотому парламенті.

У листі, який потрапив у розпорядження Reuters, адресованому партії "Республіканці", що набрала лише 5% голосів на літніх парламентських виборах, Байру викладає заходи у сфері безпеки та бюджету, сподіваючись, що вона увійде до складу наступного уряду.

Байру намагається скоротити значний бюджетний дефіцит, але йому так само важко досягти консенсусу, як і Барньє. Опитування громадської думки, опубліковане 23 грудня, показало, що Байру має найнижчий рівень популярності серед новопризначених прем'єрів з 1959 року.

Після виборів до Європарламенту в червні минулого року, на яких ультраправе "Національне об'єднання" здобуло значну перемогу, президент Емманюель Макрон призначив дострокові парламентські вибори, які, як він пообіцяв, принесуть більше ясності.

Натомість жодна партія чи блок не отримали більшості, в результаті чого парламент розділився на три основні блоки, а кандидати Макрона на посаду прем'єр-міністра поки що не змогли заручитися підтримкою більшості, яка б дозволила їм пережити неминучий вотум недовіри.

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