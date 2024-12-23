Французское правительство не будет сформировано до вечера понедельника

Новое правительство Франции не будет объявлено до вечера понедельника, чтобы учесть день траура по пострадавшему от циклона острову Майотта.

Об этом говорится в заявлении президента Эмманюэля Макрона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Почти 10 дней новый премьер-центрист Франсуа Байру пытался сформировать правительство, чтобы избежать вотума недоверия в середине января и обеспечить принятие парламентом бюджета на 2025 год в феврале.

"Учитывая национальный день траура, объявление (правительства) будет сделано не ранее 1800", – заявил президент. Существуют опасения, что в результате циклона "Чидо" на французской территории Майотта в Индийском океане погибли сотни или даже тысячи людей.

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Байру изначально пытался расширить свою новую администрацию, чтобы привлечь как левую Социалистическую партию, так и консервативную партию "Республиканцы", надеясь, что его не постигнет судьба его предшественника Мишеля Барнье, правительство которого развалилось всего через три месяца на фоне оппозиции к его бюджетным мерам.

Однако Байру, пообещавший назвать состав своего правительства к Рождеству, не смог удовлетворить требования левых в своем стремлении обеспечить поддержку большинства в глубоко расколотом парламенте.

В письме, попавшем в распоряжение Reuters, адресованном партии "Республиканцы", набравшей лишь 5% голосов на летних парламентских выборах, Байру излагает меры в сфере безопасности и бюджета, надеясь, что она войдет в состав следующего правительства.

Байру пытается сократить значительный бюджетный дефицит, но ему так же трудно достичь консенсуса, как и Барнье. Опрос общественного мнения, опубликованный 23 декабря, показал, что Байру имеет самый низкий уровень популярности среди новоназначенных премьеров с 1959 года.

После выборов в Европарламент в июне прошлого года, на которых ультраправое "Национальное объединение" одержало значительную победу, президент Эмманюэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы, которые, как он пообещал, принесут больше ясности.

Ни одна партия или блок не получили большинства, в результате чего парламент разделился на три основных блока, а кандидаты Макрона на пост премьер-министра пока не смогли заручиться поддержкой большинства, которая бы позволила им пережить неизбежный вотум недоверия.

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