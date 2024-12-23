Во Франции объявили день траура по жертвам циклона на Майотте

В понедельник, 23 декабря, во Франции минутой молчания почтили жертв циклона "Чидо" в заморском департаменте Майотты, в стране на зданиях государственных служб приспущены флаги.

Об этом написала газета Le Figaro, передает "Европейская правда".

Как отмечается, день национального траура был объявлен президентом Эмманулем Макроном во время посещения архипелага.

"Это наше чувство общности в трауре, солидарности с теми, кто проходит испытания, и чувство преданности", – заявил премьер-министр Франсуа Байру после минуты молчания во дворе здания правительства.

Как передает газета, министр внутренних дел Бруно Ритайо, который уходит в отставку, заявил, что к спасательным работам привлекли 800 пожарных и 300 жандармов, на Майотту продолжают прибывать десятки тонн гуманитарных грузов.

Также журналисты добавили, что последний раз национальный траур во Франции объявляли в связи со смертью бывшего президента Валери Жискар д'Эстена в 2020 году.

Как известно, тропический циклон "Чидо " накрыл Майотту 14 декабря, нанеся значительные разрушения.

По состоянию на вечер вторника, 17 декабря, официальное количество жертв составило 22 погибших и 1 373 раненых. Однако местные власти предупреждают, что количество жертв может достичь нескольких тысяч.

20 декабря информировали, что Макрона во время визита на французский архипелаг Майотта встретили призывами уйти в отставку, а его спор с местной жительницей вызвал обвинения в неоколониализме.