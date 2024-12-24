Президент Естонії впевнений, що війни в його країні не буде

Президент Естонії Алар Каріс висловив переконання, що війни в Естонії не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ETV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Президента Естонії запитали з приводу страху у молоді з приводу можливої війни і потреби виїжджати з країни.

"Я думаю, що потрібно відповідати так: нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде. Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці", – сказав Каріс.

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За його словами, Естонія не хотіла б тестувати 5-ту статтю договору НАТО або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть у руки зброю і стануть на захист.

"Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло", – наголосив президент Естонії.

Нагадаємо, у Німеччині бачать ознаки того, що російська армія до 2029 року хоче досягти таких спроможностей, аби могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що зараз Європа стоїть перед обличчям довгострокової загрози.