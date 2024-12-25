У Празі стався вибух у квартирі, четверо поранених

Чотири людини отримали поранення в результаті вибуху, ймовірно, спричиненого феєрверком у квартирі в Празі ввечері напередодні, 24 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Празькі пожежники втрутилися в інцидент близько опівночі, заявивши, що надали першу допомогу постраждалим і передали справу поліції.

Zasahujeme u výbuchu pyrotechniky v bytě v ulici Plickova. Poskytovali jsme zraněný na místě první pomoc. 3 osoby byly předány do péče @zzshmp, případ dále šetří @PolicieCZ pic.twitter.com/agO1C1WrDc Реклама: December 24, 2024

Речниця служби порятунку Праги Яна Поштова повідомила, що в результаті вибуху четверо людей отримали легкі поранення: троє отримали опіки, а в одного – пошкоджений слух.

Представник празької поліції Ян Данек заявив, що, ймовірно, причиною вибуху був феєрверк.

Нагадаємо, в чеському місті Зноймо в середині грудня стався вибух у багатоквартирному будинку, в результаті чого постраждали восьмеро людей.