В Праге произошел взрыв в квартире, четверо раненых

Четыре человека получили ранения в результате взрыва, вероятно, вызванного фейерверком в квартире в Праге вечером накануне, 24 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Пражские пожарные вмешались в инцидент около полуночи, заявив, что оказали первую помощь пострадавшим и передали дело полиции.

Zasahujeme u výbuchu pyrotechniky v bytě v ulici Plickova. Poskytovali jsme zraněný na místě první pomoc. 3 osoby byly předány do péče @zzshmp, případ dále šetří @PolicieCZ pic.twitter.com/agO1C1WrDc Реклама: December 24, 2024

Пресс-секретарь службы спасения Праги Яна Почтовая сообщила, что в результате взрыва четыре человека получили легкие ранения: трое получили ожоги, а у одного – поврежден слух.

Представитель пражской полиции Ян Данек заявил, что, вероятно, причиной взрыва был фейерверк.

Напомним, в чешском городе Зноймо в середине декабря произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего пострадали восемь человек.