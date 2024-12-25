Укр Рус Eng

В Праге произошел взрыв в квартире, четверо раненых

фото, видео
Новости — Среда, 25 декабря 2024, 09:15 — Олег Павлюк

Четыре человека получили ранения в результате взрыва, вероятно, вызванного фейерверком в квартире в Праге вечером накануне, 24 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Пражские пожарные вмешались в инцидент около полуночи, заявив, что оказали первую помощь пострадавшим и передали дело полиции.

Пресс-секретарь службы спасения Праги Яна Почтовая сообщила, что в результате взрыва четыре человека получили легкие ранения: трое получили ожоги, а у одного – поврежден слух.

Представитель пражской полиции Ян Данек заявил, что, вероятно, причиной взрыва был фейерверк.

Напомним, в чешском городе Зноймо в середине декабря произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего пострадали восемь человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия инциденты
Реклама: