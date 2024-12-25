В Праге произошел взрыв в квартире, четверо раненых
Новости — Среда, 25 декабря 2024, 09:15 —
Четыре человека получили ранения в результате взрыва, вероятно, вызванного фейерверком в квартире в Праге вечером накануне, 24 декабря.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Пражские пожарные вмешались в инцидент около полуночи, заявив, что оказали первую помощь пострадавшим и передали дело полиции.
Zasahujeme u výbuchu pyrotechniky v bytě v ulici Plickova. Poskytovali jsme zraněný na místě první pomoc. 3 osoby byly předány do péče @zzshmp, případ dále šetří @PolicieCZ pic.twitter.com/agO1C1WrDcРеклама:– Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) December 24, 2024
Пресс-секретарь службы спасения Праги Яна Почтовая сообщила, что в результате взрыва четыре человека получили легкие ранения: трое получили ожоги, а у одного – поврежден слух.
Представитель пражской полиции Ян Данек заявил, что, вероятно, причиной взрыва был фейерверк.
Напомним, в чешском городе Зноймо в середине декабря произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего пострадали восемь человек.