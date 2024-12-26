Пошкоджений енергокабель між Естонією та Фінляндією ремонтуватимуть до серпня 2025

Енергетичний кабель EstLink 2, який з’єднує Естонію та Фінляндію, буде ремонтуватися до 31 липня 2025 року включно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію фінського оператора Fingrid, яку він 26 грудня опублікував на платформі Nord Pool.

В інформаційному повідомленні зазначається, що ремонтні роботи на EstLink 2 є позаплановими, і вони триватимуть понад сім місяців – з 25 грудня 2024 по 31 липня 2025 включно.

Аварія на EstLink 2 не вплине на плани щодо відключення держав Балтії від контрольованої Росією частотної зони та їх приєднання до мережі континентальної Європи, заплановане на початок лютого 2025. Проте – може підвищити ціни на електроенергію у Естонії та інших державах регіону, уточнює естонське видання Postimees.

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"Досвід першої половини цього року показує, що в таких умовах ціни в Балтії можуть бути дещо вищими, ніж у Скандинавії. Водночас у періоди пікових навантажень ціни можуть бути нижчими, ніж у країнах Північної Європи, адже в цей час дефіцит може виникати і у Фінляндії, і електроенергія надходитиме з країн Балтії до Фінляндії", – підкреслює видання.

Довжина EstLink 2, який обслуговується операторами систем Elering та Fingrid, складає понад 170 кілометрів. З них близько 12 кілометрів пролягають під землею в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії. Пропускна здатність EstLink 2 – 658 мегават.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що EstLink 2 аварійно відімкнувся через пошкодження кабеля в підводній частині лінії з фінського боку.

Поліція Фінляндії розслідує ймовірну причетність іноземного судна до пошкодження EstLink 2.

Нагадаємо, у листопаді 2024 були пошкоджені два кабелі зв’язку, що пролягають по дну Балтійського моря. Слідство підозрює у причетності до інциденту китайське торгове судно, яке проходило над ними приблизно у той час, коли сталися пошкодження.