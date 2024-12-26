Поврежденный энергокабель между Эстонией и Финляндией будут ремонтировать до августа 2025

Энергетический кабель EstLink 2, который соединяет Эстонию и Финляндию, будет ремонтироваться до 31 июля 2025 года включительно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию финского оператора Fingrid, которую он 26 декабря опубликовал на платформе Nord Pool.

В информационном сообщении отмечается, что ремонтные работы на EstLink 2 являются внеплановыми, и они продлятся более семи месяцев – с 25 декабря 2024 по 31 июля 2025 включительно.

Авария на EstLink 2 не повлияет на планы по отключению государств Балтии от контролируемой Россией частотной зоны и их присоединение к сети континентальной Европы, запланированное на начало февраля 2025 года. Однако – может повысить цены на электроэнергию в Эстонии и других государствах региона, уточняет эстонское издание Postimees.

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"Опыт первой половины этого года показывает, что в таких условиях цены в Балтии могут быть несколько выше, чем в Скандинавии. В то же время в периоды пиковых нагрузок цены могут быть ниже, чем в странах Северной Европы, ведь в это время дефицит может возникать и в Финляндии, и электроэнергия будет поступать из стран Балтии в Финляндию", – подчеркивает издание.

Длина EstLink 2, который обслуживается операторами систем Elering и Fingrid, составляет более 170 километров. Из них около 12 километров пролегают под землей в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии. Пропускная способность EstLink 2 – 658 мегаватт.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что EstLink 2 аварийно отключился из-за повреждения кабеля в подводной части линии с финской стороны.

Полиция Финляндии расследует вероятную причастность иностранного судна к повреждению EstLink 2.

Напомним, в ноябре 2024 года были повреждены два кабеля связи, пролегающие по дну Балтийского моря. Следствие подозревает в причастности к инциденту китайское торговое судно, которое проходило над ними примерно в то время, когда произошли повреждения.