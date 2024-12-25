В Естонії заявили про несправність лінії електропередач, що сполучає країну з Фінляндією

У середу 25 грудня лінія електропередач між Естонією та Фінляндією EstLink 2 вийшла з ладу з невідомих причин, оператори працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

О 12:26 у середу EstLink 2 аварійно відімкнулася. Естонський оператор Elering оголосив, що на цей час конкретна причина проблеми невідома і вони з фінськими колегами з Fingrid з’ясувують деталі.

Одночасно оператор додав, що для стабільного електропостачання Естонії загрози немає, за потреби необхідні обсяги забезпечать в інший спосіб.

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З гілкою цього року вже ставалася масштабна проблема – її відімкнули у січні, а ремонтні роботи затяглися до вересня і коштували понад 30 млн євро. Детальну доповідь з приводу того, що тоді сталося з лінією, мають оприлюднити найближчим часом.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії.

Нагадаємо, у листопаді виявились пошкоджені одразу два кабелі зв’язку, що пролягають по дну Балтійського моря. Розслідування обставин ще триває, у центрі уваги слідства – китайське торгове судно, яке проходило над ними приблизно у той час, коли сталися пошкодження. Після інциденту воно понад місяць простояло на якорі біля берегів Данії, доки влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт для слідчих дій.

Минулої зими ремонтували газогін Balticconnector між Фінляндією та Естонією, який ймовірно пошкодили якорем китайського судна, ремонт зайняв приблизно пів року. Розслідування інциденту досі триває.