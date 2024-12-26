Поліція Фінляндії розслідує ймовірну роль іноземного судна в пошкодженні кабеля

Фінська поліція розслідує ймовірну причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю, що з'єднує Фінляндію та Естонію, після раптового відключення в середу, 25 грудня.

Про це із посиланням на заяву правоохоронців пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявила фінська поліція у четвер, 26 грудня – слідчі з'ясовують потенційну роль іноземного судна. Однак назву корабля не розголошують.

"Поліція у співпраці з прикордонною службою та іншими органами влади розслідує ланцюжок подій інциденту", – йдеться в заяві фінської поліції.

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Агентство зазначає, що країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу після серії відключень електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів із 2022 року.

За словами оператора Fingrid, сполучна лінія Estlink 2 потужністю 658 мегават (МВт) залишається відключеною після відключення, що почалося опівдні за місцевим часом у середу. Наразі в експлуатації залишається тільки лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт між двома країнами.

Зауважимо, журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одим з кораблів – Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є "сестринським" судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці – про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.

За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 – о 12:26 25 грудня.

Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи "Торгмол", що має тісні зв’язки з Росією.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що у зв’язку з несправністю електролінії Estlink 2 між Естонією та Фінляндією проблем з енергопостачанням не буде.

Ввечері 25 грудня писали, що у Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна; ЗМІ пишуть, що принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.