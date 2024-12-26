Понад 10 тисяч мігрантів загинули цього року, намагаючись дістатися Іспанії морем

Цього року понад 10 тисяч мігрантів загинули, намагаючись дістатися Іспанії морем, здебільшого в Атлантичному океані.

Про це йдеться у звіті, опублікованому в четвер іспанською групою із захисту прав мігрантів, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

У середньому це означає, що 30 мігрантів гинули щодня цього року, намагаючись дістатися до країни на човні, повідомляє група Caminando Fronteras ("Піші кордони"). Загальна кількість смертей зросла на 58% порівняно з минулим роком, йдеться у звіті.

Десятки тисяч мігрантів покинули Західну Африку в 2024 році на Канарські острови, іспанський архіпелаг поблизу африканського узбережжя, який все частіше використовується як сходинка до континентальної Європи.

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За даними Caminando Fronteras, більшість з 10 457 смертей, зафіксованих до 15 грудня, сталися саме на цьому переході, так званому Атлантичному маршруті, який вважається одним з найнебезпечніших у світі.

Свої цифри організація збирає зі свідчень родин мігрантів та офіційної статистики врятованих. Серед загиблих – 1 538 дітей і 421 жінка. Найсмертоноснішими місяцями були квітень і травень, йдеться у звіті.

Caminando Fronteras також відзначила "різке збільшення" у 2024 році кількості човнів, що відправляються з Мавританії, яка стала основним пунктом відправлення на маршруті до Канарських островів.

У лютому Іспанія пообіцяла виділити 210 мільйонів євро на допомогу Мавританії, щоб допомогти їй боротися з контрабандистами і запобігати злету човнів.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляє, що до 15 грудня цього року понад 57 700 мігрантів дісталися Іспанії на човнах, що приблизно на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Переважна більшість з них прибули через Атлантику.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Своєю чергою іспанський уряд заявив, що працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.