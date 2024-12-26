Более 10 тысяч мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до Испании морем

В этом году более 10 тысяч мигрантов погибли, пытаясь добраться до Испании морем, в основном в Атлантическом океане.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг испанской группой по защите прав мигрантов, передает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В среднем это означает, что 30 мигрантов погибали ежедневно в этом году, пытаясь добраться до страны на лодке, сообщает группа Caminando Fronteras ("Пешие границы"). Общее количество смертей выросло на 58% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете.

Десятки тысяч мигрантов покинули Западную Африку в 2024 году на Канарские острова, испанский архипелаг вблизи африканского побережья, который все чаще используется как ступенька к континентальной Европе.

Реклама:

По данным Caminando Fronteras, большинство из 10 457 смертей, зафиксированных до 15 декабря, произошли именно на этом переходе, так называемом Атлантическом маршруте, который считается одним из самых опасных в мире.

Свои цифры организация собирает из свидетельств семей мигрантов и официальной статистики спасенных. Среди погибших – 1 538 детей и 421 женщина. Самыми смертоносными месяцами были апрель и май, говорится в отчете.

Caminando Fronteras также отметила "резкое увеличение" в 2024 году количества лодок, отправляющихся из Мавритании, которая стала основным пунктом отправления на маршруте к Канарским островам.

В феврале Испания пообещала выделить 210 миллионов евро на помощь Мавритании, чтобы помочь ей бороться с контрабандистами и предотвращать взлет лодок.

Министерство внутренних дел Испании сообщает, что к 15 декабря этого года более 57 700 мигрантов добрались до Испании на лодках, что примерно на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство из них прибыли через Атлантику.

Недавно президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис.

В свою очередь испанское правительство заявило, что работает над разработкой временного "стратегического плана " для смягчения острого миграционного кризиса на Канарских островах и в испанском анклаве Сеута в Северной Африке.